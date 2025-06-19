АВТОВАЗ назвал сроки начала продаж коммерческих автомобилей SKM

На отечественном рынке коммерческую линейку автомобилей нового российского бренда SKM начнут продавать осенью 2025 года. Первое время будут доступны грузовой и пассажирский фургоны.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление вице-президента АВТОВАЗа Дмитрия Костромина, отвечавшего на вопросы журналистов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025). По словам топ-менеджера, прайс-листы для коммерческих моделей с логотипом SKM обнародуют перед самым началом реализации.

Напомним, волжский автогигант объявил о запуске марки SKM в начале весны. Она будет представлена цельнометаллическими и пассажирскими фургонами. В марте общественности показали изображения первых моделей. Речь идет о микроавтобусе и фургоне, которые пока еще не успели обзавестись собственными именами.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что АВТОВАЗ успешно зарегистрировал новый дочерний бренд SKM.