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Глава АВТОВАЗа Соколов раскрыл сроки дебюта нового минивэна LADA

Модель, скорее всего, получит другое имя

Презентация минивэна «Лады», который сейчас известен как B-Van, должна состояться в рамках следующего Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) летом 2026 года.

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Автор
Анатолий Белецкий

Изображение Глава АВТОВАЗа Соколов раскрыл сроки дебюта нового минивэна LADA

Президент Волжского автозавода Максим Соколов поделился подробностями о новом «Б-Вэн» в интервью Наиле Аскер-Заде для телеканала «Россия 1». По словам топ-менеджера, серийное производство минивэна LADA действительно должно стартовать в 2027 году, о чем ранее говорил вице-президент АВТОВАЗа Сергей Громак.

Г-н Соколов надеется, что новинку удастся представить общественности в ходе 29-го ПМЭФ летом 2026-го. С отечественного минивэна планируют торжественно сдернуть покрывало и назвать его имя. Кстати, не факт, что к тому времени модель сохранит название B-Van, добавил глава тольяттинского предприятия.

Ожидается, что салон нового семейного минивэна будет вмещать пять и семь человек. Судя по всему, разработку автомобиля завершили уже в марте, тогда же стартовала подготовка к началу производства. В проект собираются вложить 21 млрд рублей. В конце января прототип продемонстрировали президенту России Владимиру Путину, когда глава государства приезжал на АВТОВАЗ.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в рамках ПМЭФ-2025 дебютировали новейший кроссовер LADA Azimut и обновленная Niva Travel.

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