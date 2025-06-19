Автомобили Tenet начнут собирать в Калуге по полному циклу до конца лета

На данный момент на автозаводе в Калуге завершили крупноузловую сборку линейки автомобилей нового российского бренда Tenet. После этого стартовали подготовительные работы к началу полного производственного цикла.

В беседе с РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) об этом рассказал губернатор Калужской области Владислав Шапша. По его словам, первую модель Tenet, дебютировавшую в феврале текущего года, в дальнейшем начнут выпускать в формате полноценной сборки.

Г-н Шапша уточнил, что за неполный 2025-й с конвейера бывшего предприятия сбежавшего из страны Volkswagen, которое ныне принадлежит отечественному холдингу «АГР», сошло около 75 тыс. машин. Это «очень много», особенно с учетом длительной «раскачки» и того факта, что не сразу удалось выйти на нужный темп работы в две смены, подчеркнул глава региона.

Напомним, в начале июня портал «АвтоВзгляд» опубликовал технические характеристики кроссовера Tenet 3XT. Модель разработана совместно российской компанией «АГР Холдинг» и китайской Defetoo.