LADA Iskra начнут выпускать на мощностях петербургского автозавода

АВТОВАЗ и «Автозавод Санкт-Петербург» подписали соглашение о запуске производства модели LADA Iskra, и теперь выпуск автомобиля будет налажен на мощностях питерского предприятия. Это решение позволит оптимизировать логистику и сократить сроки поставок в северо-западный регион, что особенно важно в условиях падающего спроса на новые модели LADA.

Производство новинки организуют на площадке, где сейчас собирают кроссоверы Xcite

Как отметил генеральный директор «Автозавода Санкт-Петербург» Иван Миронов, сотрудничество с АВТОВАЗом станет важным этапом в развитии этой площадки. Он подчеркнул, что имеющиеся мощности и опыт персонала позволят обеспечить высокие стандарты качества выпускаемых автомобилей.

На данный момент LADA Iskra собирают исключительно в Тольятти, где находится основной завод АВТОВАЗа. Расширение географии производства должно повысить доступность модели для покупателей в разных регионах страны.

Официальные продажи новинки стартуют уже 20 июля, однако конкретные сроки начала полномасштабного выпуска новинки рынка и планируемые объемы пока не называются. Точные даты и цифры будут объявлены позже.