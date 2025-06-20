LADA Iskra начнут выпускать на мощностях петербургского автозавода

Как отметил генеральный директор «Автозавода Санкт-Петербург» Иван Миронов, сотрудничество с АВТОВАЗом станет важным этапом в развитии этой площадки. Он подчеркнул, что имеющиеся мощности и опыт персонала позволят обеспечить высокие стандарты качества выпускаемых автомобилей.
На данный момент LADA Iskra собирают исключительно в Тольятти, где находится основной завод АВТОВАЗа. Расширение географии производства должно повысить доступность модели для покупателей в разных регионах страны.
Официальные продажи новинки стартуют уже 20 июля, однако конкретные сроки начала полномасштабного выпуска новинки рынка и планируемые объемы пока не называются. Точные даты и цифры будут объявлены позже.