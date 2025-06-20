В Тульской области запустят производство запчастей для китайских машин

Тульская область расширяет сотрудничество с китайским автопроизводителем Great Wall Motors. В рамках подписанного соглашения в регионе появится современное предприятие по выпуску автомобильных комплектующих, включая трансмиссии.

Ресурс «Тула СМИ» сообщает, что губернатор Тульской области Дмитрий Миляев подписал очередное соглашение о партнерстве между регионом и компанией Great Wall Motors. Новый проект продолжает развитие автомобильного кластера в регионе, повышая его инвестиционную привлекательность. Очередной производственный комплекс по выпуску различных автокомпонентов, включая трансмиссии, разместится на территории индустриального парка «Узловая».

Власти региона, имеющие давний и успешный опыт сотрудничества с китайским автостроителем, обещают всестороннюю поддержку восточному партнеру, что позволит ускорить запуск завода. Напомним, что тульская площадка Haval за первые пять месяцев 2025 года выпустила свыше 48 000 автомобилей, а в прошлом году здесь было собрано 132 000 машин.