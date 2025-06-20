Sollers показала на ПМЭФ-2025 предсерийный российский пикап ST9

Новый отечественный пикап Sollers ST9 планируют выпускать на мощностях УАЗа. Речь идет о производстве полного цикла, включая сварку и окраску кузовов. Старт продаж ожидается в начале следующего года.

Новинка встанет на конвейер в третьем квартале 2025 года

Как сообщают «Известия», Sollers представила предсерийную версию ST9 в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025). Полноприводный пикап построен на основе китайского донора JAC T9. В моторную гамму входит двухлитровый наддувный 224-сильный двигатель, переключением передач заведует 8-диапазонный «автомат».

Sollers ST9 пропишется на отдельном конвейере Ульяновского автозавода, как и соплатформенный SUV. Созданный с нуля цех предназначен как раз для выпуска пикапов и внедорожников: он позволит нарастить ежегодные объемы выпуска до 10 тыс. автомобилей, пишет телеграм-канал «Автопоток».

Ранее портал «АвтоВзгляд» подробно расписал особенности оборудования, необходимого для полноценного производства Sollers ST9. Мегапланы компании мы раскрыли в отдельном эксклюзивном материале.