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«Москвич» готовится к расширению модельного ряда

Завод намерен привлечь дополнительные инвестиции

Известный советский и российский автомобильный бренд «Москвич» планирует разнообразить линейку своих машин в ближайшиее время. Предприятие намерено ежемесячно производить от 1,8 до 2,2 тыс. автомобилей.

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Автор
Анатолий Белецкий

Изображение «Москвич» готовится к расширению модельного ряда

Об этом в интервью РБК рассказал генеральный директор КамАЗа Сергей Когогин, сделав заявление на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025). Напомним, один из самых известных производителей грузовиков в нашей стране из Набережных Челнов владеет столичным заводом «Москвич» на паритетных началах с правительством Первопрестольной.

Для вливания дополнительных денежных средств и масштабирования необходимо, чтобы с конвейера сходило минимум 200 тыс. автомобилей, пояснил Когогин. Очевидно, анонсированное им расширение модельного ряда бренда «Москвич» в том числе связано с планами по увеличению производственных объемов.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, когда «Москвич» собирается начать выпуск гибридных автомобилей. Новые силовые установки получат модели разных классов.

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