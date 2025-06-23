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GAC поставит на российский конвейер три модели

У нас начнут собирать пару кроссоверов и минивэн

«Поднебесный» концерн GAC планирует выпускать несколько своих моделей на бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге. На этой же площадке, которой сейчас владеет отечественный холдинг «АГР», делают аналоги корейских моделей под брендом Solaris.

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Автор
Анатолий Белецкий

Изображение GAC поставит на российский конвейер три модели

Как сообщает ресурс «Китайские автомобили», ссылаясь на знакомый с процессом сертификации источник, в России начнут выпускать машины с заводскими индексами A60, A79 и A88. На родине их носят кроссоверы GAC GS3 и GS8, а также минивэн M8. В настоящее время для перечисленных авто как раз оформляют ОТТС (Одобрение типа транспортного средства), которое позволит запустить продажи в нашей стране.

Хотя официального объявления о старте сборки вышеупомянутых моделей GAC в России еще не было, представители китайской марки и прежде не скрывали, что подумывают о локализации производства своих автомобилей у нас.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что GAC представил в Россию новую версию кроссовера GS8, получившую название Dragon.

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