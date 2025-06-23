Для запуска электрокара «Атом» в серию выделят 24 млрд рублей

Разработчик отечественного электромобиля «Атом» АО «Кама» заключил договор кредитования с государственной корпорацией ВЭБ. РФ и банком ПСБ на сумму 24 млрд рублей. Эти средства необходимы для старта серийного выпуска «электрички», который запланирован уже на этот год. Электромобиль поставят на конвейер столичного завода «Москвич». Продажи ожидаются в 2026-м.

В производство российской модели вложились ВЭБ и ПСБ

Как сообщает «Интерфакс», церемония подписания кредитного договора прошла в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025). Комментируя ситуацию, глава ВЭБ Игорь Шувалов пояснил, что ПСБ присоединился к организации синдицированного кредитования в рамках Фабрики проектного финансирования.

Напомним, за предыдущие два года создатели «Атома» уже брали два льготных займа, что вылилось почти в 10 млрд рублей. Тогда их предоставил Фонд развития промышленности по программе «Автокомпоненты».

Напомним, «Атом» представляет собой четырехметровый хетчбэк с 204-сильным электромотором. Энергия батареи емкостью 77 кВт*ч должна обеспечить запас хода до пяти сотен километров.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что российский электромобиль «Атом» может обзавестись ДВС.