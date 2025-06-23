Экс-завод Hyundai заявил, что не собирается выпускать автомобили GAC

Модели «поднебесного» концерна GAC не будут ставить на конвейер бывшего завода Hyundai в Санкт-Петербурге. Информация о выпуске на упомянутой площадке кроссоверов GS3 и GS8, а также минивэна M8 не соответствует действительности.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на представителей компании «АГР», владеющей автозаводом в Северной столице после бегства из России южнокорейской марки Hyundai. Сегодня на предприятии выпускают аналоги автомобилей из Страны утренней свежести с шильдиками Solaris, и «китайцы» не составят им компанию. По крайней мере, сейчас «таких планов нет», подчеркнули в пресс-службе отечественной фирмы.

Напомним, представители GAC прежде не скрывали, что подумывают о локализации производства своих автомобилей в РФ. По сведениям источников, знакомых с процессом сертификации автомобилей, для GAC GS3 и GS8 и минивэна M8 в настоящее время оформляют ОТТС (Одобрение типа транспортного средства).

Как ранее писал портал «АвтоВзгляд», GAC представил в России новую версию кроссовера GS8, получившую название Dragon. Дизайн автомобиля вдохновлен мотивами восточной мифологии.