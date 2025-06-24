Родила царица в ночь: грустные перспективы электромобиля «Атом»

Молодежь больше не нуждается в автомобилях. Так решили создатели электрокара «Атом», и тут же взялись, засучив рукава, за создание автомобиля для молодежи. Камазовский проект чисто российской «зеленой» легковушки изначально вызывал у портала «АвтоВзгляд» недоверие, а уж в отечественную машину-гаджет поверить вообще крайне сложно.

Совладелец и генеральный директор КамАЗа Сергей Когогин дал РБК подробное интервью, в котором достаточно много внимания уделил разрабатываемому его компанией электромобилю «Атом». Может быть, маркетологи и не согласятся, но сама эта затея изначально выглядела по меньшей мере неоднозначно и даже авантюрно. Поэтому, наверное, в своих ответах г-н Когогин не смог избежать противоречивых суждений и парадоксов.

СКРИПАЧ НЕ НУЖЕН

Зачем вообще понадобилось вваливать кучу денег и времени в создание с нуля электромобиля? Генеральный директор считает, что на рынке ощущается дефицит машин, предназначенных для модной нынче краткосрочной аренды: «Мы ориентировались на пользователей 20-25 лет: мы увидели поколенческое изменение отношения к автомобилю. Молодым людям не хочется покупать машину — у них есть каршеринг и такси, и это для них комфортнее и быстрее».

Действительно, тенденция лишить молодежь стремления к приобретению любой собственность наблюдается, хотя не берусь судить о том, зачем она была запущена. Но коворкинг, коливинг и каршеринг, несомненно, служат именно этой цели. Впрочем, есть некоторые основания полагать, что с возрастом нынешние вьюноши и девицы обретут мозги и деньги, после чего вряд ли останутся верны этой стрекозиной философии.

Фото производителя.

Тем не менее, крохотная машинка частнику не нужна, тут разработчики «Атома» правы стопроцентно. Потратить 3 с лишним миллиона на автомобиль с проблемной зарядкой, размером с Peugeot-208 и сильно уступающий по габаритам даже Renault Sandero и Clio — решение так себе, ибо неэкономично и не престижно.

С другой стороны, каршерингу подобный набор параметров тоже не очень подходит. Там востребованы, как показывает практика, автомобили С- и D-класса, а то и среднеразмерные кроссоверы. Согласятся ли компании-операторы платить взрослые деньги за автомобиль-игрушку — это вопрос.

А ТЫ КТО ТАКОЙ?

Вторая незадача связана с начинкой «Атома». Сергей Когогин заявляет: «Мы с водителями обменивались опытом: кто что хочет от машины. Производители пытаются встроить в авто огромное количество функций. Оказалось, что на самом деле ему нужен навигатор и музыка.

Я тоже человек консервативный: даже из того, что есть у меня в телефоне, я использую лишь 10% функций. Для меня стало ясно, что тот, кто сидит в кабине, не является нашим референтом. Это мы должны сказать водителю, что ему нужно, и система будет его учить".

Паниковский развернулся, опустил голову и с криком «А ты кто такой?» вне себя бросился на Остапа.

Фото производителя.

Конечно, в приведенной выше цитате речь шла о водителях грузовиков. Но она напрямую касается и потенциальных покупателей «Атома», ибо Сергей Когогин почему-то уверен, что и у них будет востребован именно автомобиль-гаджет.

Однако, каков поворот темы — автовладелец не является, оказывается, для разработчиков референтом, ибо слишком консервативен, чтобы по достоинству оценить подарок, который делает ему производитель! Новый закон рынка — продавец диктует покупателю, что тот должен приобрести. Каршеринговому автомобилю, который берется для того, чтобы доехать из точки А в точку Б, никакие супермодные навороты явно не нужны. Тот же, кто покупает машину для себя и надолго, склонен сам выбирать, за что ему платить, и как правило не приходит в восторг от навязанных опций.

КИТАЙЦЕВ НЕ ПОБЕДИТЬ

Параллельно возникает вопрос об электронной «начинке». Кто сможет навскидку назвать популярные российские смартфоны? Только не я. Ну а планшеты, ноутбуки, телевизоры? Та же история. По всей видимости, в концепцию «Атома» изначально закладывается, что все функциональное наполнение сугубо российского автомобиля, на которое делается особый маркетинговый акцент, будет по происхождению китайским.

Фото производителя.

Кстати, по поводу наших друзей из Поднебесной. Эту тему г-н Когогин также затронул: «Мы поняли, что бороться с китайским автопромом невозможно, и поэтому выбрали нишу каршеринга и такси».

В его словах мало того, что звучит пораженчество, они напрямую противоречат обозначенным Президентом РФ целям по суверенизации экономики.

Интересно, что в настоящее время процент китайских автомобилей крайне высок именно в каршеринге и такси — в парках некоторых операторов он составляет от 30 до 50%, и этот процент стремительно растет.

Возможно, на КамАЗе уповают на закон о требованиях к уровню локализации автомобилей, использующихся в такси? Но китайские компании тоже не дремлют и такой жирный кусок не упустят.

Из всего вышесказанного неотвратимо следует, что стройной концепции нового электромобиля у его творцов нет и не было. Они просто подгоняют ее под продукт, на создание которого у них хватает сил, денег и компетенции. Все это не добавляет уверенности в том, что проект в принципе жизнеспособен, несмотря на вовлеченных в дело инвесторов и полученное финансирование.