АВТОВАЗ запатентовал торговую марку LADA Yarus

В открытой базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС) обнаружилась заявка на регистрацию товарного знака LADA Yarus. И хотя правообладатель в документе не указан, догадаться, кто именно «застолбил» это наименование, совсем не сложно.

Не исключено, что такое название получит одна из будущих новинок

В заявке указано, что государственная регистрация завершилась сегодня, 25 июня 2025 года, а действовать исключительное право на торговую марку LADA Yarus будет до 17 февраля 2035-го.

В соответствии с постановлением правительства РФ № 1209 от 2 сентября 2024 года, конкретный правообладатель не называется. Но в контактных данных указан адрес в Тольятти, расположенный недалеко от научно-технического центра АВТОВАЗа. К тому же вряд ли кто-то другой станет регистрировать наименование, в состав которого входит «Лада».

Возможно, имя Yarus присвоят какой-либо новой модели отечественного бренда. И далеко не факт, что случится это в ближайшие годы. Вспомним LADA Aura — наименование для стретч-седана, который справил рыночный дебют в 2024-м, зарегистрировали за три года до этого.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что тольяттинский автогигант оформил права на новый дочерний бренд SKM, а также торговую марку Astera.