Первый кузов кроссовера Haval M6 покрасили в Калуге

На бывшем заводе «ПСМА Рус», который теперь носит имя «Автомобильные технологии», полностью модернизировали малярный цех. Новое оборудование появилось в рамках грядущего запуска полноценного производства кроссоверов Haval M6.

Как сообщает пресс-служба калужского завода, на его мощностях покрасили первый кузов M6. Китайский паркетник запустили в серию в феврале, но тогда речь шла только о крупноузловой сборке, то есть сварка и окраска не были предусмотрены. Выпуск таких кроссоверов Haval удалось наладить в короткий срок благодаря поставкам готовых машинокомплектов.

Напомним, переднеприводный Haval M6 комплектуется наддувным силовым агрегатом объемом 1,5 л, выдающим 143 л.с. Переключением передач может заведовать 6-скоростная «механика» либо 7-диапазонная роботизированная трансмиссия. Покупателям доступны две версии, «китаец» оценивается в 1 919 000 — 2 100 000 рублей.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, когда первые Haval M6 калужской сборки поступили к дилерам.