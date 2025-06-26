АВТОВАЗ презентовал новую спортивную модификацию внедорожника LADA Niva

Команда LADA Sport «Авто Финанс» представила общественности LADA Niva в исполнении Sport Turbo, предназначенном для ралли-марафона «Шелковый путь». В этот раз тольяттинские внедорожники будут выступать в классе «Рейд Спорт», а не T2, как в 2024-м.

Разработчики LADA Niva Sport Turbo потрудились как над внешним видом, так и над «техникой». У внедорожника расширены колесные арки, установлена оффроуд-резина. Под капотом — турбированный двигатель 1.6 л мощностью 280 л.с., построенный на базе агрегата LADA Vesta 1.6T из класса «Супер-Продакшн». Коробка передач — 6-ступенчатая секвентальная, с блокируемым межосевым дифференциалом.

Шасси также модернизировано: независимая подвеска на обеих осях, колесная база увеличена до 2550 мм, колея — до 1680 мм, клиренс — 350 мм. Тормозная система включает 4-поршневые суппорты и диски диаметром 302 мм, поворотные кулаки выполнены из кованого алюминия.

Автомобиль оснащен усиленным топливным баком, каркасом безопасности, ковшеобразными сиденьями и профессиональной навигационной системой. Разработка велась с учетом опыта пилотов команды.

Добавим, что ралли-марафон «Шелковый путь» пройдет с 12 по 22 июля по маршруту Иркутск — Горно-Алтайск, общая протяженность которого составит более 5000 км. Команда LADA Sport «Авто Финанс» выйдет на старт двумя экипажами.