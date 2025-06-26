Производство автомобилей УАЗ могут наладить в Центральной и Южной Америке

Отечественная марка УАЗ намерена расширить географию своего присутствия, делая ставку на Центральную и Южную Америку. Если конкретнее, то компания из Ульяновска ведет переговоры о запуске производства в Венесуэле и Никарагуа.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на представителей Ульяновского автозавода. Они в ответ на комментарии замглавы Минпромторга Алексея Груздева подтвердили планы по локализации сборки. И уточнили, что заинтересованность в этом проекте присутствует как со стороны Венесуэлы, так и УАЗа, а потому в настоящее ведется проработка вопроса с местными предприятиями.

Никарагуа тоже рассматривается — как перспективное направление с исторически сложившимся спросом. В ближайшие месяцы туда направят тестовую партию дизельных автомобилей для изучения рыночного потенциала.

Параллельно развивается кубинский проект — с апреля там налажена крупноузловая сборка внедорожников «Патриот» и «Пикап». Производственные мощности рассчитаны на ежегодный выпуск 500 машин, адаптированных к местным условиям эксплуатации.