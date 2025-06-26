Глава Skoda раскрыл дату премьеры предвестника новой Octavia

Skoda анонсировала премьеру концептуального автомобиля, призванного продемонстрировать дизайн следующего, пятого поколения модели Octavia. Как ожидает генеральный директор марки Клаус Зеллмер, шоу-кар, запланированный к показу в сентябре на автосалоне в Мюнхене, вызовет оживленные обсуждения благодаря радикально новому стилю.

В интервью Autocar глава Skoda пояснил, что концепт сохранит узнаваемые черты бренда, но представит эволюцию фирменного дизайна. Предполагается, что этот автомобиль послужит основой для полностью электрической версии модели. Ее серийное производство начнется во второй половине десятилетия на платформе SSP от Volkswagen, при этом традиционные версии с ДВС и гибридами останутся в продаже.

Г-н Зеллмер подчеркнул, что другие модели бренда — Fabia, Scala и Kamiq — тоже пройдут модернизацию для соответствия экологическим нормам, что позволит сохранить их в линейке и после 2030 года. При этом в компании не намерены полностью отказываться от двигателей внутреннего сгорания.

Отдельно топ-менеджер упомянул о готовящейся к дебюту серийной версии концепта Vision 7S, которая в настоящее время проходит дорожные испытания. После ее премьеры продуктовый ряд бренда полностью сформируется. И несмотря на личное желание Зеллмера возродить некоторые снятые с производства модели, иных запусков в ближайшие годы у Skoda не будет.