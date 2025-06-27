В России подорожают все автомобили LADA ярких цветов

Прайсы на все тольяттинские модели, окрашенные в опциональный металлик, могут в скором времени подняться на 5000 рублей, Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» заявил один из официальных дилеров бреда LADA в Тольятти.

Уточняется, что окрашивание кузовов в цвет металлик станет дороже для всего модельного ряда отечественной марки. То есть коснется и «бюджетной» Granta, и флагманской Vesta, а также универсалов Largus и семейства внедорожников Niva (однако дополнительно раскошеливаться за темно-зеленый оттенок Niva Legend не придется).

Кроме того, на те же 5000 «кровных» вырастет доплата за яркий колер для автомобилей коммерческой линейки бренда, выпуском которой занимается подразделение «ВИС-Авто». Отметим при этом, что официальные прайсы, опубликованные на сайте «Лады», все вышесказанное не подтверждают.

Напомним, что «бесплатными» для покупателей «Гранты» и «Весты» на сегодняшний день являются черный и белый цвета. Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что российских автопроизводителей обяжут использовать для своих нужд отечественную краску.