Серийный выпуск отечественного кроссовера Tenet стартует со дня на день

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление местного губернатора Владислава Шапши. По его словам, новую модель с шильдиком «Тенет» презентуют широкой общественности в ближайшее время. Кстати, все сотрудники, которые прежде работали на бывшем предприятии Volkswagen, а затем покинули его из-за бегства «немцев» из нашей страны, вернулись на свои рабочие места, добавил г-н Шапша.
По словам главы региона, за неполный год на вышеупомянутом заводе удалось собрать около 75 000 машин методом крупноузловой сборки. Но на данный момент производство уже идет по полному циклу, включая сварку и окраску кузовов.
Напомним, в начале июня портал «АвтоВзгляд» опубликовал технические характеристики кроссовера Tenet 3XT. Модель разработана совместно российской компанией «АГР Холдинг» и китайской Defetoo.