Серийный выпуск отечественного кроссовера Tenet стартует со дня на день

В ближайшие дни на калужском предприятии, где раньше хозяйничал известный немецкий бренд из Вольфсбурга, стартует серийная сборка компактного кроссовера нового российского бренда Tenet.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление местного губернатора Владислава Шапши. По его словам, новую модель с шильдиком «Тенет» презентуют широкой общественности в ближайшее время. Кстати, все сотрудники, которые прежде работали на бывшем предприятии Volkswagen, а затем покинули его из-за бегства «немцев» из нашей страны, вернулись на свои рабочие места, добавил г-н Шапша.

По словам главы региона, за неполный год на вышеупомянутом заводе удалось собрать около 75 000 машин методом крупноузловой сборки. Но на данный момент производство уже идет по полному циклу, включая сварку и окраску кузовов.

Напомним, в начале июня портал «АвтоВзгляд» опубликовал технические характеристики кроссовера Tenet 3XT. Модель разработана совместно российской компанией «АГР Холдинг» и китайской Defetoo.