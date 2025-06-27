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Серийный выпуск отечественного кроссовера Tenet стартует со дня на день

Новинку рынка будут выпускать на экс-заводе Volkswagen

В ближайшие дни на калужском предприятии, где раньше хозяйничал известный немецкий бренд из Вольфсбурга, стартует серийная сборка компактного кроссовера нового российского бренда Tenet.

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Автор
Анатолий Белецкий

Изображение Серийный выпуск отечественного кроссовера Tenet стартует со дня на день

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление местного губернатора Владислава Шапши. По его словам, новую модель с шильдиком «Тенет» презентуют широкой общественности в ближайшее время. Кстати, все сотрудники, которые прежде работали на бывшем предприятии Volkswagen, а затем покинули его из-за бегства «немцев» из нашей страны, вернулись на свои рабочие места, добавил г-н Шапша.

По словам главы региона, за неполный год на вышеупомянутом заводе удалось собрать около 75 000 машин методом крупноузловой сборки. Но на данный момент производство уже идет по полному циклу, включая сварку и окраску кузовов.

Напомним, в начале июня портал «АвтоВзгляд» опубликовал технические характеристики кроссовера Tenet 3XT. Модель разработана совместно российской компанией «АГР Холдинг» и китайской Defetoo.

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