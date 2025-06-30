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УАЗ готовится к масштабной модернизации стоимостью 18 млрд рублей

Инвестиции в производство рассчитаны до 2027 года

Ульяновский автомобильный завод начинает крупнейшую в своей истории трансформацию. Общий объем финансирования составит более 18 миллиардов рублей, которые будут направлены на развитие предприятия до 2027 года. Источником инвестиций выступит материнская компания Sollers.

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Автор
Александр Проневский

Изображение УАЗ готовится к масштабной модернизации стоимостью 18 млрд рублей

Телеграм-канал «УАЗ Сегодня» рассказал, что основная часть инвестиций пойдет на обновление производственных мощностей. Уже начато строительство новой прессовой линии, которая позволит выпускать детали для текущих и перспективных моделей УАЗа, а также автомобилей Sollers на платформе JAC.

Такой объем финансирования станет рекордным для компании. В рамках модернизации планируется возведение новых цехов и внедрение современных технологий, а также дальнейшее повышение локализации производства.

Инвестиционная программа рассчитана на поэтапную реализацию в течение трех лет. Это позволит постепенно вводить новые мощности без остановки текущего производства.

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