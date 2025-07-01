Незабытый в России Duster сохранит полный привод и превратится в электрокар

Для рынка Европы Dacia собирается переформатировать кроссовер Duster, продававшийся в РФ под брендом Renault, в электромобиль. Вполне вероятно, что он будет оснащен системой 4х4 — архитектура позволяет. В то же время версии с ДВС останутся в обойме, их будут продавать наравне с «зелеными» SUV.

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Как сообщает Autocar, полностью электрическая модификация «Дастера» должна появиться на свет до конца десятилетия. Инженерам Dacia приходится готовить EV-версии каждой своей модели из-за грядущего в 2035 году запрета машин с традиционными моторами в ЕС и Великобритании.

Главный исполнительный директор марки Дени Ле Вота уверяет, что разработка электрического Duster идет полным ходом, и его дебют должен состояться в плановом порядке. В основу новинки ляжет платформа CMF-B EV (AmpR Small), как у «Рено» с индексами 4 и 5.

Кстати, в ближайшей перспективе у актуального «Дастера» появится гибридная топовая версия, которая получит электродвигатель в задней части.