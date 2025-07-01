Кроссовер Omoda C7 будут производить в России

Китайский кроссовер Omoda C7 в скором времени начнут выпускать в России. Производство планируют организовать на калужском предприятии, ранее принадлежавшем Volkswagen. В настоящее время модель проходит процедуру сертификации для получения Одобрения типа транспортного средства (ОТТС).

Портал «Китайские автомобили» сообщил, что сертификация «российской» Omoda C7 находится на завершающей стадии. При этом первые партии автомобилей уже поступили на российский рынок, но пока они поставляются из Китая. В мае 2025 года было зарегистрировано в ГАИ 100 таких машин, многие из которых, вероятно, предназначены для тест-драйвов.

Производителем Omoda C7 в документах указан калужский завод «АГК» — этот комплекс ранее использовался компанией Volkswagen. На том предприятии также планируют наладить сборку четырех автомобилей нового отечественного бренда Tenet.

Omoda C7 выделяется необычным дизайном, подразумевающим безрамочную решетку радиатора, узкие светодиодные ходовые огни и покатую линию крыши. Габариты кроссовера составляют 4660/1875/1670 мм при колесной базе 2720 мм. Объем багажника достигает 639 литров, а клиренс — 176 мм.

Флагман «Омоды» оснащается 1,6-литровым бензиновым двигателем Acteco мощностью 150 л.с. с крутящим моментом 275 Нм. В паре с ним работает 7-ступенчатая роботизированная коробка передач. Автомобиль предлагается как с передним, так и с полным приводом.