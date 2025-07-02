АВТОВАЗ рассекретил подробности модернизации LADA Niva Legend

Популярная LADA Niva Legend обзаведется новым «сердцем» в 2026 году. Волжский автогигант принял решение оснащать отечественный бестселлер восьмиклапанным силовым агрегатом объемом 1,8 л, усиленной трансмиссией и передними тормозами от родственной Travel с вентилируемыми дисками увеличенного диаметра.

Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на директора по продуктам и программам АВТОВАЗа Олега Груненкова. По его словам, «Нива» с приставкой Legend обзаведется таким же двигателем, как у Travel. То есть под капотом будет 90 л.с. и можно рассчитывать на 153 Нм тяги.

Прибавка по мощности составит семь «лошадей», по крутящему моменту — 24 «ньютона». К этому сводятся отличия нового мотора от 1,7-литрового, которым семейство внедорожников АВТОВАЗа комплектуется на сегодняшний день. Старая версия двигателя уйдет в историю, как только стартует установка новой, прежнюю будет выпускать нерентабельно.

Новое «сердце» Niva Legend не получит 16 клапанов, поскольку этого не выдержат коробка передач и мосты. В итоге пришлось бы создавать новый вариант трансмиссии.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что АВТОВАЗ презентовал новую спортивную модификацию внедорожника LADA Niva.