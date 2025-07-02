В Калуге по полному циклу собрали первый тестовый Haval M6

С конвейера завода «Автомобильные технологии» впервые сошел кроссовер Haval M6, изготовленный по полному циклу. Теперь сотрудники предприятия, которое прежде было известно как «ПСМА Рус», займутся подготовкой к серийному выпуску «китайца».

Об этом сообщила пресс-служба калужского автозавода. Уточняется, что топ-менеджеры Haval приняли решение запустить паркетник M6 в серию по полному циклу уже в конце текущего месяца. Прежде SUV собирали методом крупноузловой сборки, стартовавшей в феврале.

Хотя у Haval есть собственный завод в Тульской области, в нужное время свободных мощностей там не оказалось, поэтому сборку M6 передали на площадку «Автомобильных технологий» под Калугой. Согласно производственному плану, в этому году должно появиться на свет 25 000 «шестерок».

Напомним, переднеприводный M6 оснащается 143-сильным турбомотором объемом 1,5 л. Передачи переключает 6-скоростная «механика» или 7-диапазонный «робот».

Ранее портал «АвтоВзгляд» писал, какое оборудование модернизировали для полноценного выпуска кроссоверов Haval M6.