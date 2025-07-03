В России могут ввести утильсбор на 160-сильные и более мощные авто из-за рубежа

Минпромторг призвал расширить утилизационный на сбор на 160-сильные и более мощные автомобили, которые привозят в Россию частники. По словам главы ведомства Антона Алиханова, такую инициативу планируют воплотить в жизнь в ближайшем будущем.

Как сообщает ТАСС, соответствующее предложение было озвучено председателю правительства Михаилу Мишустину в рамках стратегической сессии, когда обсуждалось положение дел в нашем автопроме. По мнению г-на Алиханова, распространение утилизационного сбора на новые сегменты автомобилей позволит получить дополнительные денежные средства, которые можно будет направить на оживление спроса на отечественном авторынке.

Глава Минпромторга отметил, что речь идет о десятках миллиардов рублей прибыли. Согласно различным оценкам экспертов министерства, она может составлять от 40 до 60 млрд «целковых». Часть из них поступит в Минфин для реализации других задач.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в 2025 году импорт авто в Россию через страны бывшего СССР ощутимо сократился. И значительное негативное влияние на поставки оказал утильсбор.