На дорожных тестах впервые заметили кроссовер T4 российского бренда Tenet

На просторах интернета первый раз появились снимки с дорожных испытаний кроссовера T4 в Китае. На кузове красовался шильдик новоиспеченной отечественной марки Tenet. Замеченную «фотошпионами» новинку будут производить бывшем заводе Volkswagen под Калугой.

Продажи SUV должны стартовать в этом году

Свежие изображения тестового T4 опубликовали наши коллеги из издания «Китайские автомобили», обнаружив любопытные кадры во время серфинга в «поднебесных» соцсетях. Уточняется, что на дорогах КНР испытывали модификацию с полным приводом, хотя прежде речь шла только о версиях с передним. А вместо полузависимой балки на «четверку» была установлена независимая задняя подвеска.

Напомним, в России для паркетника Tenet 3XT зарегистрировано несколько возможных названий, включая T4, CT4, T4 PRO и T4 SPORT. В рамках сертификации появились сведения о гамме двигателей из турбомоторов объемом 1,5 и 1,6 л, выдающих 146 и от 149 до 197 л.с. соответственно.

В конце июня портал «АвтоВзгляд» сообщал, что серийный выпуск отечественного кроссовера Tenet стартует со дня на день.