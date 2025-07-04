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На дорожных тестах впервые заметили кроссовер T4 российского бренда Tenet

Продажи SUV должны стартовать в этом году

На просторах интернета первый раз появились снимки с дорожных испытаний кроссовера T4 в Китае. На кузове красовался шильдик новоиспеченной отечественной марки Tenet. Замеченную «фотошпионами» новинку будут производить бывшем заводе Volkswagen под Калугой.

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Автор
Анатолий Белецкий

Изображение На дорожных тестах впервые заметили кроссовер T4 российского бренда Tenet

Свежие изображения тестового T4 опубликовали наши коллеги из издания «Китайские автомобили», обнаружив любопытные кадры во время серфинга в «поднебесных» соцсетях. Уточняется, что на дорогах КНР испытывали модификацию с полным приводом, хотя прежде речь шла только о версиях с передним. А вместо полузависимой балки на «четверку» была установлена независимая задняя подвеска.

Напомним, в России для паркетника Tenet 3XT зарегистрировано несколько возможных названий, включая T4, CT4, T4 PRO и T4 SPORT. В рамках сертификации появились сведения о гамме двигателей из турбомоторов объемом 1,5 и 1,6 л, выдающих 146 и от 149 до 197 л.с. соответственно.

В конце июня портал «АвтоВзгляд» сообщал, что серийный выпуск отечественного кроссовера Tenet стартует со дня на день.

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