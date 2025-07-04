В Калуге стартовало производство машин отечественной марки Tenet

На бывшем калужском заводе сбежавшего из России популярного и у нас, и в мире бренда Volkswagen уже собирают автомобили с шильдиками Tenet. Правда, речи о серийном производстве пока не идет.

Но пока конвейер как следует не разогнался

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на губернатора Калужской области Владислава Шапшу. По его словам, происходящее сейчас на производственной площадке нельзя считать серийным выпуском автомобилей Tenet, поскольку скорость работы местного конвейера не достигает необходимых для этого процесса значений. Согласно прогнозу г-на Шапши, о полноценном запуске моделей новоиспеченного бренда в серию можно будет публично заявить до конца июля 2025 года.

Напомним, в конце июня глава региона утверждал, что серийный выпуск отечественного кроссовера Tenet стартует со дня на день. Тогда же речь шла о презентации новой модели марки в ближайшее время.

Ранее портал «АвтоВзгляд» опубликовал технические характеристики кроссовера Tenet 3XT. Модель разработана совместно российской компанией «АГР Холдинг» и китайской Defetoo.