Sollers SP7 на базе китайского JAC RF8 получил декларацию соответствия в России

Sollers завершил важный этап сертификации новой модели SP7, созданной на платформе китайского минивэна JAC RF8. Документ подтверждает, что автомобиль соответствует установленным в России стандартам безопасности и экологическим требованиям, что является частью процесса оформления ОТТС.

О том, что российский автопроизводитель закончил очерендной этап сертификации новой модели, сообщили «Китайские автомобили». Сборка Sollers SP7 будет организована на мощностях завода «Соллерс Алабуга» в Татарстане. Как ранее писал портал «АвтоВзгляд», продажи новинки должны начаться уже этим летом.

Про Sollers SP7 известно то, что его габариты составляют 5212 мм в длину, 1895 мм в ширину и 1830 мм в высоту, что соответствует формату полноразмерного семейного автомобиля. Силовая установка включает 2-литровый ДВС мощностью в 200 л.с. и 8-ступенчатую автоматическую коробку передач.

Салон будет рассчитан на семь мест: два кресла в первом ряду, два во втором и три в третьем. Также в автомобиле установят цифровую приборную панель и дисплей мультимедийной системы, объединенные в общий модуль. И хотя SP7 базируется на платформе JAC RF8, его адаптируют под российские условия эксплуатации.