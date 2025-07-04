В России начали комплектовать подушками безопасности «Газели» и «Соболи»

Линейки автомобилей «Газель NN» и «Соболь NN» наконец обзавелись подушками безопасности. И водительская, и пассажирская входят в стартовый набор оснащения в случае семейства NN. Однако у «Газели Next» на «эйрбег» может изначально рассчитывать только тот, кто сидит за рулем.

Но пока новшество получили не все вариации

Об этом сообщается в пресс-релизе компании-дистрибьютора «Современные транспортные технологии» (СТТ), поступившем в редакцию портала «АвтоВзгляд». Уточняется, что появившиеся «эйрбеги» не только повышают безопасность отечественных «Соболей» и «Газелей», но и позволяют закупать их и обычным водителям, и корпоративным паркам. Теперь такие автомобили подходят и для муниципальных заказов, в случае которых требования к транспорту постоянно ужесточаются.

На сегодняшний день подушки безопасности стали устанавливать на цельнометаллические фургоны и версии с кузовами комби, а также на машины с бортовыми платформами. В список обладателей «эйрбегов» вошли и различные варианты исполнения автобусов, которые приводят в движение дизельные моторы. В будущем подушки безопасности появятся и на прочих модификациях.

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