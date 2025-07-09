Внезапно: Subaru активно готовит почву для возвращения в Россию

Многие не верят в возвращение японских, корейских, американских и европейских автобрендов в Россию, мотивирую свои сомнения санкциями, запретами, потерей имиджа и многими другими вескими причинами. Однако против истины, как известно, не попрешь, а шила в мешке — не утаишь: камбэк планируют многие. О намерениях еще официально не заявляют, конечно, но некоторые любопытные подробности на них толсто намекают. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Автобизнес, высокомаржинальный, прибыльный и всесторонне привлекательный — штука сложная и многосоставная. Нельзя за один день решить продавать автомобили и тут же приступить к реализациям. Особенно, если подобным вопросом задается крупный производитель: перед тем, как провести презентацию и представить новинку, объявить цены и начать сбор заказов, должна быть проделана огромная работа. Даже если представляться и рассказывать о себе — не нужно, все действующие лица уже знакомы.

Ключик к понимаю сложности вопроса кроется в вопросе дилерской сети. Машину мало притащить в Россию, растаможить и выложить объявление в интернете: это путь штучных продаж, которые производителю не особо интересны. Если речь идет о партии, тем более — партиях, то первым делом нужно найти партнеров, которые согласятся взять на себя розничные продажи. Иными словами — дилеров.

Более того, дилер обязан выполнить целый ряд обязательств: от внешнего и внутреннего оформления своего автосалона, до набора и обучения персонала, тщательного исполнения довольно жестких требований автостроителя по самым разным позициям. Для контроля за исполнением требований и работы с дилерами, у автобрендов имеется специальный человечек.

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Это специалист по дилерскому маркетингу, который, в частности, следит за соблюдением фирменных стандартов — от оформления до клиентского обслуживания. Зачем такой спей нужен, если дистрибутор в данный момент не занят продажами автомобилей? Вот и портала «АвтоВзгляд» возник такой вопрос, когда на самом известном агрегаторе вакансий возникло объявление о поиске компанией Subaru профессионала в вопросах дилерского маркетинга.

«Субару Мотор», официальное представительство японского бренда в России, выложило 07.07.2025 (японцы верят в числа вакансию менеджера по дилерскому маркетингу. Адрес офиса указан верно: Москва, Автозаводская улица. Это не ошибка. В описании тоже все более чем понятно: контроль маркетинговой деятельности дилеров, особенно — соблюдение стандартов бренда, взаимодействие по рекламным кампаниям, аудит маркетинговой продукции, анализ эффективности проведенных мероприятий, участие в выставках, семинарах и тест-драйвах, информирование о планах дистрибьютора.

Да, Subaru из России никуда не уходила и продолжала работу, выполняя, в том числе, и гарантийные свои обязательства. Но поиск такого сотрудника вряд ли связан с текущей деятельностью, вернее — бездеятельностью. Скорее всего, марка готовится к выходу из анабиоза и началу продаж. Процесс это не быстрый, как уже было сказано, тесно связанный с восстановлением (читай — реанимацией) дилерской сети, так что начинать надо вчера. Вот вчера и начали.

«Субару» — далеко не первая компания, кто постепенно, потихоньку и «под шумок», начинает подготовку к полновесному возвращению на российский рынок. Ранее мы писали о подобной истории с Kia, выложившей сразу две крайне любопытные вакансии. Туда же — многочисленные товарные знаки, которые активно и агрессивно сегодня патентуют в РФ все «беженцы». Это первые посевы, которые к осени вполне могут дать всходы.