Daimler Truck сократит 5 тысяч рабочих мест в Германии к 2030 году

Уменьшение штата предприятия, входящего в Mercedes-Benz Group, затронет прежде всего завод по сборке грузовиков в районе Штутгарта, где на конец 2024 года работало около 28 тысяч человек. Основным способом реализации плана станет естественная убыль персонала, включая выходы на пенсию, а также добровольные увольнения.

РИА «Новости», со ссылкой на представителя бренда, сообщило о том, что немецкий грузовой автогигант объявил о масштабном сокращении персонала. К 2030 году в Германии могут исчезнуть около 5 тысяч рабочих мест, что составляет почти 15% от общего числа сотрудников этого автостроителя в стране.

Профсоюзы уже достигли договоренности с руководством компании: до 2034 года не будет принудительных увольнений. Кроме того, в отдельных случаях работники могут рассчитывать на выходные пособия. Это решение должно смягчить социальные последствия реструктуризации.

Главной целью сокращений является снижение расходов компании, которая стремится повысить эффективность в условиях растущей конкуренции на рынке и перехода на новые технологии. Однако Daimler Truck — не единственный немецкий автогигант, вынужденный оптимизировать кадры.

Ранее портал «АвтоВзгляд» уже рассказывал о том, что Volkswagen также объявил о планах сокращения 35 тысяч рабочих мест к концу десятилетия. Что вызвало волну протестов, и концерну пришлось гарантировать отсутствие принудительных увольнений и закрытия заводов. Тем не менее, несмотря на договоренности с профсоюзами, стратегия сокращения расходов остается в силе.