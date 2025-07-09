Sollers представит в России новый внедорожник в четвертом квартале 2025 года

Отечественная компания «Соллерс» намерена закончить все работы по этому внедорожнику в четвертом квартале текущего года, после чего в этот же период должна пройти презентация модели. Иными словами, реализация проекта находится на финальной стадии.

В беседе с ТАСС об этом сообщил заместитель генерального директора Sollers Зоя Каика, сделав соответствующее заявление в кулуарах выставки «Иннопром-2025». По словам то-менеджера компании, все научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) по внедорожнику должны завершиться в начале четвертого квартала. К этому времени отечественный SUV будет уже полностью подготовлен к началу серийного производства.

Новый внедорожник с шильдиком «Соллерс» должны собирать на мощностях Ульяновского автозавода. В этой связи уже обновлен соответствующий конвейер площадки. В частности, смонтировано оборудование для сварки кузовов, идут работы по модернизации окрасочного комплекса. Кроме того, создается свежее прессовое производство. Сборка будет идти по полному циклу, запуск модели запланирован на 2026 год.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в нашей стране началось серийное производство минивэнов Sollers SP7.