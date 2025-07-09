На Кубани запустят первое производство автозапчастей

В Краснодарском крае готовятся к запуску первого в регионе предприятия по сборке автомобильных компонентов. Проект реализуется на базе Армавирского электротехнического завода, который займется выпуском тормозных дисков, включая вентилируемые и невентилируемые модели диаметром до 450 мм.

Как сообщила пресс-служба администрации города «Коммерсанту», соглашение о создании производства подписано с компанией «Виафор» на международной выставке «Иннопром-2025» в Екатеринбурге. Это станет важным шагом в развитии автомобильной промышленности Кубани, где до сих пор не было собственного производства ключевых автокомпонентов.

Особенностью проекта станет высокая степень локализации — до 90% материалов будут российского происхождения. Мощности завода позволят выпускать до 1 млн единиц продукции в год, а объем инвестиций на первом этапе составит 300 млн рублей.

После запуска основного цикла изготовления тормозных дисков предприятие перейдет к созданию собственной линии сборки станков, что обеспечит полную независимость от иностранных поставщиков. В дальнейшем на базе завода планируют сформировать межрегиональный кластер по выпуску автокомпонентов.

Проект реализуется в рамках стратегии развития промышленных парков Краснодарского края, которая действует с 2017 года по инициативе губернатора.