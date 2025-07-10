Правительство РФ актуализирует стратегию развития российского автопрома

Кабинет министров РФ приступил к обновлению стратегии развития автомобильной промышленности страны. Премьер-министр Михаил Мишустин поставил задачу усовершенствовать систему господдержки отечественных производителей с акцентом на повышение уровня локализации и развитие перспективных технологий.

Как сообщают «Известия», решение было принято по итогам стратегической сессии правительства, посвященной будущему российского автопрома. В обновленном документе особое внимание уделят критериям доступа предприятий автоотрасли к мерам господдержки: власти будут оценивать уровень локализации, потребительские характеристики автомобилей и их экспортный потенциал.

Согласно поручениям председателя правительства, новая стратегия должна содержать конкретные меры по повышению производительности труда и снижению себестоимости производства. Отдельный блок посвящен проблемам развития автопарка с учетом растущей доли электромобилей, машин на альтернативных видах топлива, а также беспилотного транспорта.

Важным направлением станет разработка технологической карты взаимодействия между производителями транспортных средств, поставщиками автокомпонентов, материалов и разработчиками программного обеспечения.

Правительство намерено создать условия для глубокой переработки сырья и материалов в России, что должно снизить зависимость автозаводов от импорта комплектующих. Параллельно будут прорабатываться вопросы стандартизации и сертификации, необходимые для вывода новых моделей на рынок.

Отдельное внимание в стратегии, как уже было сказано, уделят развитию экспортного потенциала российского автопрома. Меры поддержки должны помочь отечественным производителям укрепить позиции не только на внутреннем, но и на внешних рынках. Акцент в этом деле сделают на страны ЕАЭС, Ближнего Востока и Латинской Америки.

Новая стратегия должна учесть опыт последних лет, когда отрасль столкнулась с беспрецедентными вызовами, включая санкционное давление, а также необходимость быстрой адаптации к изменяющимся условиям глобального рынка. Правительство рассчитывает, что новая редакция документа поможет автопрому не только сохранить, но и нарастить свои конкурентные преимущества.