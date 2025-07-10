901

Toyota запатентовала в России минивэн Voxy

Пока речь идет только о регистрации названия

В нашей стране одобрили заявку «Тойоты», которая решила «застолбить» товарный знак Voxy. На сегодняшний день такое имя носит минивэн, продающийся на рынках нескольких стран Азии, включая Японию.

Поделиться
Автор
Анатолий Белецкий

Изображение Toyota запатентовала в России минивэн Voxy

Заявка о регистрации наименования «Вокси» по классу автомобилей появилась в открытой базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС). Теперь представители Toyota могут спать спокойно до 2034 года — права на имя минивэна защищены на ближайшие девять лет. Однако это совершенно не означает, что японцы собираются открывать у нас продажи машины. Скорее всего, автогигант просто защитил свою интеллектуальную собственность в рамках традиционной международной практики.

И хотя Toyota предпочла сбежать с российского рынка, Voxy у нас могут заказать все желающие. Частные импортеры готовы привезти минивэн по «серым» каналам. Средний ценник «японца», сошедшего с конвейера год-два назад, составляет 3,1 млн рублей.

Длина кузова Toyota Voxy составляет 4695 мм, ширина — 1730 мм. Расстояние между осями достигает 2850 мм. Салон может быть семи- и восьмиместным. Базовая версия комплектуется 170-сильным двухлитровым мотором, передачи переключает бесступенчатая трансмиссия.

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Теги

Комментарии (0)

Аватар пользователя - отсутствует