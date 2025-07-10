Toyota запатентовала в России минивэн Voxy

В нашей стране одобрили заявку «Тойоты», которая решила «застолбить» товарный знак Voxy. На сегодняшний день такое имя носит минивэн, продающийся на рынках нескольких стран Азии, включая Японию.

Пока речь идет только о регистрации названия

Заявка о регистрации наименования «Вокси» по классу автомобилей появилась в открытой базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС). Теперь представители Toyota могут спать спокойно до 2034 года — права на имя минивэна защищены на ближайшие девять лет. Однако это совершенно не означает, что японцы собираются открывать у нас продажи машины. Скорее всего, автогигант просто защитил свою интеллектуальную собственность в рамках традиционной международной практики.

И хотя Toyota предпочла сбежать с российского рынка, Voxy у нас могут заказать все желающие. Частные импортеры готовы привезти минивэн по «серым» каналам. Средний ценник «японца», сошедшего с конвейера год-два назад, составляет 3,1 млн рублей.

Длина кузова Toyota Voxy составляет 4695 мм, ширина — 1730 мм. Расстояние между осями достигает 2850 мм. Салон может быть семи- и восьмиместным. Базовая версия комплектуется 170-сильным двухлитровым мотором, передачи переключает бесступенчатая трансмиссия.