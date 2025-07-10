Минпромторг оценил готовность запуска электрокара «Атом» в серию

Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов обсудил процесс массового выпуска российского электрокара «Атом» с его создателями из АО «Кама». В ходе своего визита к топ-менеджерам компании министр изучил ее уникальные наработки.

Подготовка к производству отечественной новинки идет по графику

Как сообщают «Известия», г-н Алиханов познакомился с продвинутым комплексом водительских ассистентов «Атома», посетил центры исследований и проверки качества, а заодно и лабораторию низковольтного оборудования.

Высокопоставленный чиновник убедился, что подготовка к полноценному запуску электромобиля в серийное производство проходит согласно установленному графику. «Атом», напомним, должны поставить на конвейер до начала следующего года. Монтаж необходимого для этого оборудования уже закончен.

Ожидается, что эта «электричка» будет доступна покупателям в двух вариантах исполнения. Для обычных клиентов предусмотрена 204-сильная силовая установка, отдача модификации для такси составит 149 л.с. Без учета программ господдержки, в «базе» миниатюрная новинка рынка оценивается в сумасшедшую сумму: примерно, 3 млн рублей.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в России собрали почти три десятка тестовых электрокаров «Атом».