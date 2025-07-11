АВТОВАЗ раскроет цены и комплектации LADA Iskra 18 июля

Российский автопроизводитель готовится к важному событию — началу продаж новейшей модели LADA Iskra. Первые машины появятся в шоу-румах дилеров в день рождения АВТОВАЗа — 20 июля. А цены и комплектации тольяттинцы раскроют чуть раньше — в следующую пятницу.

А продажи новой модели, как и обещали, начнутся 20 июля

Как сообщает пресс-служба АВТОВАЗа, первыми приобрести LADA Iskra смогут жители Москвы, Санкт-Петербурга и Тольятти, после чего автомобили начнут поступать и в другие регионы страны. Покупателям предложат три варианта кузова: седан и пару универсалов — обычный и «внедорожный» Cross. Новая модель класса B займет в линейке промежуточное положение между LADA Granta и Vesta.

Серийное производство Iskra было запущено еще 19 марта на мощностях тольяттинского завода, что позволило создать достаточный запас автомобилей к моменту старта продаж.

Технические характеристики и подробное описание комплектаций пока остаются в тайне, но уже известно, что «Искра» получит новые системы безопасности и комфорта. В АВТОВАЗе ожидают, что ценовая политика сделает новинку привлекательной для широкого круга покупателей, особенно на фоне растущих прайсов на иномарки.

Интерес к LADA Iskra подогревается еще и тем, что это первая новая разработка волжан за последние годы. В отличие от модернизированных версий существующих моделей, «Искра» создавалась «с чистого листа».