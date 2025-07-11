Российские автомобили продолжают использовать значительное количество импортных комплектующих, несмотря на курс на глубокую локализацию производства. Как пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, это связано с фундаментальными экономическими законами массового производства.

В интервью журналу «Эксперт» Дмитрий Песков рассказал о том, что глобальные производители автомобильных компонентов выпускают десятки миллионов запчастей ежегодно, в то время как российские предприятия, ориентированные на внутренний рынок, могут производить лишь несколько сотен тысяч аналогичных деталей.

— Разница в объемах производства приводит к тому, что российские аналоги стоят в несколько раз дороже, — подчеркнул Песков.

В качестве примера он привел такие критически важные компоненты, как стеклоподъемники и тормозные колодки, мировое производство которых сосредоточено у ограниченного числа международных поставщиков.

Экономический парадокс заключается в том, что попытки полного импортозамещения в автокомпонентах могут привести к резкому удорожанию конечной продукции. Как отметил представитель Кремля, даже при наличии технологических возможностей, выпуск небольших партий запчастей делает их производство экономически нецелесообразным.

Ситуация осложняется тем, что в глобальной автомобильной промышленности традиционно действуют всего несколько крупных поставщиков ключевых компонентов. Эти компании, по словам Пескова, могут позволить себе минимальные наценки благодаря колоссальным объемам производства, исчисляемым десятками миллионов единиц ежегодно.

При этом российские автопроизводители продолжают работу над локализацией производства, но процесс требует времени и значительных инвестиций.