Huawei и SAIC представят первый автомобиль нового бренда Shangjie осенью

Китайский технологический гигант продолжает расширять свое присутствие на автомобильном рынке. Совместно с SAIC компания готовит к запуску новый бренд Shangjie, дебютная модель которого появится уже осенью 2025 года.

О том, что презентация первого автомобиля Shangjie состоится через несколько месяцев, объявил в своих социальных сетях исполнительный директор Huawei Ричард Ю. Он прикрепил к посту тизерное изображение новинки, но никаких технических деталей при этом не раскрыл.

По предварительным данным, ценовой диапазон модели составит от 150 до 250 тысяч юаней, что эквивалентно 1,7-2,7 миллиона рублей по текущему курсу, сообщает портал «Китайские автомобили».

Shangjie станет уже пятым автобрендом в портфеле Huawei. В настоящее время технологическая компания развивает четыре совместных проекта: Aito (в партнерстве с Seres Group), Luxeed (совместно с Chery), Stelato (с BAIC Group) и Maextro (с JAC).

Сотрудничество с SAIC — одним из крупнейших автопроизводителей Китая — открывает перед Huawei новые возможности. Первый обладает развитой производственной базой и богатым опытом в автомобилестроении, в то время как Huawei привносит свои передовые технологии в области интеллектуальных систем и сервисов.