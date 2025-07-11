В России начали делать раздаточные коробки для автомобилей Sollers и УАЗ

В Заволжье стартовало производство электромеханических раздаточных коробок, которые получат пикапы Sollers ST6 и ST8, а также УАЗ «Патриот», «Пикап» и полноприводный «Профи».

Согласно пресс-релизу, находящемуся в распоряжении портала «АвтоВзгляд», ежегодно на площадке Заволжского моторного завода (ЗМЗ) планируют выпускать в районе 20 тыс. «раздаток» для линеек вышеназванных отечественных машин. С привлечением займа Фонда развития промышленности в общей сложности в проект инвестируют более 350 млн рублей.

Предусмотрена сборка раздаточных коробок, их контрольно-испытательные тесты, плюс локализация механической обработки картера и процессов, связанных с литьем. Новое производство на мощностях ЗМЗ позволит не только освоить современные технологии, но и создать дополнительные рабочие места, поднять уровень локализации российских автомобилей в целом.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что Sollers представит в России новый внедорожник в четвертом квартале 2025 года.