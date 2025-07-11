Renault представила новый кроссовер Boreal для внешних рынков

Французский производитель представил новую модель Boreal, созданную для продажи в развивающихся странах. Машина, разработанная на платформе Dacia Bigster, открывает серию из восьми новых авто, которые планирует представить в ближайшем будущем компания.

Как сообщает пресс-служба Renault, Boreal сохранил основные габариты донорской модели: длина 4556 мм, ширина 1841 мм и высота 1650 мм при неизменной колесной базе 2702 мм. Однако дизайнеры полностью переработали экстерьер, придав кузову более динамичные очертания за счет покатой линии крыши. Это решение улучшило аэродинамику, но сократило объем багажника до 586 литров (1770 литров со сложенными сиденьями).

Технические характеристики кроссовера включают бензиновый турбомотор 1.3 TCe мощностью от 138 до 156 л.с. в зависимости от модификации. Он работает в паре с 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач, привод — исключительно передний. Позже в линейке появится полноприводная версия с гибридной силовой установкой, точные характеристики которой пока не раскрывались.

Производство Renault Boreal начнется на заводах в Бразилии и Турции, а география продаж охватит 71 страну. Автомобиль создавался специально с учетом специфики развивающихся стран: упрощенная конструкция, ремонтопригодность и адаптация к различным климатическим условиям. Официальные продажи стартуют в первом квартале 2026 года, при этом цены будут различаться в зависимости от страны.