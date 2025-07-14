Evolute расширит в России модельный ряд за счет автомобиля С-класса

Отечественный автопроизводитель Evolute планирует расширить свой продуктовый ряд с помощью продвинутой модели, которая получит гибридную силовую установку. Автомобиль станет представителем гольф-класса, а его ценник не должен превысить 2,5 млн рублей.

Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на управляющего партнера Evolute Андрея Резникова. По его словам, новый гибрид будет стоить дешевле, чем электрифицированный кроссовер i-Space. Сейчас дилеры просят за последний минимум 2 499 000 рублей. Кстати, обновленную версию модели недавно представили в Екатеринбурге в рамках Международной промышленной выставки «Иннопром-2025».

Г-н Резников добавил, что в следующем году с завода Evolute в Липецкой области могут исчезнуть платформы старше года. Речь идет об архитектуре моделей, которые считаются устаревшими по меркам китайских партнеров, весьма стремительно обновляющих линейки своих машин. В итоге российской марке не удастся локализовать необходимые узлы и агрегаты для новинок раньше срока, впоследствии это придется делать максимально оперативно.

Ранее портал «АвтоВзгляд» подробно расписал все особенности обновления кроссовера Evolute i-Space.