Evolute расширит в России модельный ряд за счет автомобиля С-класса

Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на управляющего партнера Evolute Андрея Резникова. По его словам, новый гибрид будет стоить дешевле, чем электрифицированный кроссовер i-Space. Сейчас дилеры просят за последний минимум 2 499 000 рублей. Кстати, обновленную версию модели недавно представили в Екатеринбурге в рамках Международной промышленной выставки «Иннопром-2025».
Г-н Резников добавил, что в следующем году с завода Evolute в Липецкой области могут исчезнуть платформы старше года. Речь идет об архитектуре моделей, которые считаются устаревшими по меркам китайских партнеров, весьма стремительно обновляющих линейки своих машин. В итоге российской марке не удастся локализовать необходимые узлы и агрегаты для новинок раньше срока, впоследствии это придется делать максимально оперативно.
Ранее портал «АвтоВзгляд» подробно расписал все особенности обновления кроссовера Evolute i-Space.