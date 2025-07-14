LADA Niva Legend c новым мотором начнут выпускать в ближайшие недели

До конца июля АВТОВАЗ займется опытной сборкой модернизированных LADA Niva Legend. Первая партия внедорожников будет совсем небольшой.

Традиционный внедорожник ждут такие же доработки, как у родственной Travel

Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщает паблик Avtograd, ссылаясь на собственные источники. Помимо силового агрегата, доработки коснулись и подвески Niva Legend.

Ожидается, что под капотом будет установлен 90-сильный двигатель объемом 1,8 л, обеспечивающий 159 Нм тяги. Кроме того, опытные классические «Нивы» обзаведутся вентилируемыми тормозными дисками передних колес и переработанной трансмиссией. В ее состав войдут новые поворотные кулаки и задние полуоси, шестерни дифференциала, пятой передачи и заднего хода, плюс свежий картер сцепления.

До начала следующего месяца с конвейера должно сойти всего три таких внедорожника, которые будут считаться пробными экземплярами. Наборы комплектующих для опытной сборки улучшенных LADA Niva Legend уже подготовлены соответствующим подразделением АВТОВАЗа. Полноценное серийное производство стартует в следующем году.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что LADA Niva признали самой популярной второй машиной в российских семьях.