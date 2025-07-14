В России стартовали продажи бюджетного вездехода АГ-23

На российском рынке появился крайне любопытный вездеход необычной конструкции, способный покорять самые сложные российские условия. Заявленная цена в 495 тысяч рублей делает его одним из самых доступных специализированных транспортных средств в своем классе.

Как сообщили «Российской газете» представители компании-производителя «Тактик», АГ-23 позиционируется как утилитарное транспортное средство негражданского назначения. Главный конструктор проекта — Алексей Гаргашьян, известный создатель вездехода «Шерп».

Обозначенный производителем как «народный», вездеход получил крепкий несущий кузов, два посадочных места и уникальную колесную формулу 6х6, позволяющую перевозить до 400 кг груза. Его конструкция предусматривает установку различных надстроек — от дополнительных багажников до спецоборудования.

Базовая цена в 495 тысяч рублей включает только «голый» кузов — двигатель и колеса придется докупать отдельно. Двухцилиндровый мотор Lifan LF2V78F-2A Pro обойдется в 50 000 рублей, а комплект колес — в 120 000. Производитель также предлагает опции: дополнительный 12-литровый бензобак (9 500 рублей), аккумулятор (9 000), капот (25 000) и улучшенный передний диван с регулировкой (25 000).

Базовая комплектация подразумевает вариатор «Сафари» и 5-ступенчатую механическую коробку передач. Для тех, кому базовых характеристик недостаточно, есть старшая версия АГ-24 с 35-сильным двигателем и улучшенным оснащением.