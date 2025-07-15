Еще каких-то три года назад ни один эксперт или специалист не поверил бы в саму возможность происходящего сегодня: некогда стремительный и несокрушимый локомотив немецкой экономики — ее хваленый автопром — летит под откос. Причем именно летит: не приближается, не направляется. События, что прямо сейчас творятся вокруг автофабрик ФРГ, однажды, конечно, войдут в историю. Вернее, в драму. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Помните, были времена, когда правильный отечественный автомобилист заявлял, что японской может быть стиральная машина, а вот автомобиль — только немецкий? Кстати сказать, российские представительства ряда брендов из Германии истово обижались, когда журналисты, в поисках синонима, использовали в своих текстах об их изделиях слово «машина»: просили заменить на гордое «автомобиль».

Мол, машины — это на восток, а у нас, в мировом пантеоне автопрома — автомобили. Но эти времена, похоже, подошли к своему логическому исходу: старых богов четырехколесного мира с Олимпа выводят «под руки». В том числе и «твитнутый» американский президент размашистым росчерком пера продолжает забивать гвозди в гроб немецкого автомобилестроения.

Дональд Трамп, поставивший себе цель не сделать Америку снова великой, а лично войти в историю, пытается реализовать свою мечту с помощью пошлин на импортные товары. Новые тарифы, достигающие 30%, США планируют распространить на всю европейскую продукцию, включая транспортные средства, уже с 1 августа. Пожалуй, уже можно называть мистера Трампа — Mr. Rate («Мистер Тариф»).

Фото: globallookpress.com

На волне очередного утреннего высказывания американского президента, которые, как уже известно, ничего хорошего не несут, акции немецких автопроизводителей пошли вниз. Упали все: и Volkswagen, и Mercedes, и BMW, и Porsche, о чем немедленно заявил вестник шизофрении и демократического движения Reuters. Падение составило до 2% - на столько «поднял ставки» Дональд Трамп, «обновив» текущие 27,5%. С такими союзниками, конечно, и враги не особо нужны — «свои» справятся.

Отдельно хотелось бы сказать про многострадальный VW, который не успел еще закончить с «дизельгейтом», но вляпался по уши в Индии и откровенно провалился в Китае: такими темпами до снятия санкций доедут только «уши», причем уже принадлежащие китайцам или индусам. Такого «немца» хотите? С привкусом, так сказать. Или послевкусием.

Что же касается простого российского автовладельца, что сегодня читает подобные новости, то ему стоит готовиться к тому, что станет сложнее обслуживать и содержать свой немецкий автомобиль, труднее его ремонтировать: «качели» скажутся на наличии запчастей и расходных материалов. Во-первых, они подорожают, а во-вторых, резко возрастут сроки доставки.

Это грустно, ведь немецкие автомобили в России всегда любили и ценили, гордились обладанием и старались содержать в порядке. Увы, но однажды подробности этого убоя автомобильной отрасли Германии мы прочитаем в романе, который назовут, скажем, «2025». И это точно будет антиутопия.