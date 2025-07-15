В Госдуме потребовали ввести пошлины на китайские автомобили

В Государственной Думе настаивают на введении пошлин на автомобили из Китая, чтобы поддержать российских производителей. Депутаты и эксперты уверены, что такие меры помогут защитить внутренний рынок и снизить зависимость от импорта.

Как сообщает «Лента.ру», ввести пошлины на китайские автомобили призвал председатель Комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг. По его мнению, отечественный автопром нуждается в господдержке, особенно в условиях технологического отставания. Он подчеркнул, что российские компании, способные освоить полный цикл производства узлов и агрегатов, должны получить преимущество. А для этого, помимо пошлин, он предлагает увеличить утилизационный сбор на импортные машины.

Депутат также отметил, что для развития автопрома необходимо улучшить экономическую ситуацию в стране. Снижение ключевой ставки, по его словам, могло бы стимулировать локальное производство. Гартунг убежден, что Россия способна самостоятельно развивать автомобильную промышленность, не полагаясь на зарубежных партнеров. Он подчеркнул необходимость сосредоточиться на поддержке местных производителей, а не на мотивации иностранных компаний к локализации.

Тревогу по поводу экспансии китайских автомобилей разделяют и участники рынка. Генеральный директор компании «Мой Автопрокат» Дмитрий Матвеев указал на риск зависимости от поставок из КНР. Он отметил, что на Россию приходится около 20% всего автоэкспорта Китая, что делает рынок привлекательным для «поднебесных» брендов. Он поддерживает идею введения пошлин или квот, чтобы обеспечить конкурентоспособность российских производителей. По его словам, такие меры позволят сохранить диалог с иностранными компаниями, не теряя контроль над внутренним рынком.