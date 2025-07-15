Китайские автопроизводители незаконно получили 121 миллион долларов

Аудит в Китае выявил, что автопроизводители незаконно получили миллионы долларов субсидий на выпуск электромобилей. Компании BYD и Chery стали главными фигурантами дела, связанного с нарушением правил господдержки.

Как сообщает Bloomberg, китайские автоконцерны, включая лидеров рынка, в течение нескольких лет получали незаконные субсидии на производство электромобилей и нанесли ущерб государству на сумму около 121 миллиона долларов. Эти средства выделялись в рамках поддержки производства экологически чистых автомобилей, запущенной в Китае в начале 2010-х годов.

Программа предусматривала выплаты в размере 8400 долларов за каждый собранный электромобиль или гибрид, что позволяло производителям снижать стоимость машин для покупателей и стимулировать спрос на экологичный транспорт.

Проверка показала, что значительная часть этих средств была получена незаслуженно. В центре внимания оказались компании BYD и Chery, которые, по данным аудита, в период с 2016 года заявляли субсидии на автомобили, не соответствующие требованиям программы. Так, BYD получила около 20 миллионов долларов за производство 4900 авто, а Chery — 33 миллиона долларов за 8860 единиц.