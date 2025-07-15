LADA Niva Sport Turbo стартовала на ралли «Шелковый путь»

В 15-м международном ралли-марафоне «Шелковый путь» участвуют два экипажа на LADA Niva Sport Turbo. Отечественные внедорожники «вооружены» 280-сильными моторами, они превосходят прошлогодние модификации класса Т2 и по технике, и по надежности.

Победители прошлого года Дмитрий Воронов и Кирилл Еникеев вошли в первый экипаж. В состав второго включены чемпион России по кольцевым гонкам и ралли-кроссу Михаил Митяев вместе со штурманом Егором Охотниковым. Само собой разумеется, что все они представляют команду LADA Sport.

Борьба в классе Open не утратила остроты после оставшихся позади трех этапов. Экипажи LADA Niva Sport Turbo вошли в число лидеров, от первенства их отделили считанные минуты.

Напомним, «Нива» с припиской Sport Turbo получила 1,6-литровый турбомотор и 6-скоростную секвентальную коробку передач с блокируемым межосевым дифференциалом. Дорожный просвет составляет 350 мм, подвеска и тормозная система усилены.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что LADA Niva Sport Turbo «засветилась» во время дорожных испытаний.