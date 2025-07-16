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Renault представила бронированный кроссовер Rafale для президента

Новинка создана для перемещения первых лиц государства

Renault презентовала кроссовер Rafale Presidential, созданный при участии представителей администрации главы Франции Эммануэля Макрона. Снаружи автомобиль может похвастать броней, а внутри представляет собой мобильный офис с нестандартной отделкой.

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Автор
Анатолий Белецкий

Изображение Renault представила бронированный кроссовер Rafale для президента

Кузов Rafale Presidential получил бронелисты из композитных материалов, но других подробностей об этом в «Рено» не раскрывают. Кроссовер окрашен в оригинальный синий оттенок, который может похвастать способностью отражать тепло, а также украшен блестками в цветах французского флага. Соответствующие красные, белые и синие вставки интегрированы в радиаторную решетку и эмблемы передних крыльев. Не будем забывать про флагштоки и доводчики задних дверей.

В движение Renault Rafale Presidential приводит 300-сильная гибридная силовая установка. Предусмотрены полный привод и полноуправляемое шасси, диаметр колесных дисков составляет 20 дюймов.

Интерьер украшают инкрустированные деревянные панели из темного бука, накладки из пиренейского мрамора и эксклюзивная кожа с лазерной гравировкой. Салон уже существующей одноименной модели спроектировали заново, чтобы сделать из задней части мобильный офис.

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