Renault представила бронированный кроссовер Rafale для президента

Renault презентовала кроссовер Rafale Presidential, созданный при участии представителей администрации главы Франции Эммануэля Макрона. Снаружи автомобиль может похвастать броней, а внутри представляет собой мобильный офис с нестандартной отделкой.

Кузов Rafale Presidential получил бронелисты из композитных материалов, но других подробностей об этом в «Рено» не раскрывают. Кроссовер окрашен в оригинальный синий оттенок, который может похвастать способностью отражать тепло, а также украшен блестками в цветах французского флага. Соответствующие красные, белые и синие вставки интегрированы в радиаторную решетку и эмблемы передних крыльев. Не будем забывать про флагштоки и доводчики задних дверей.

В движение Renault Rafale Presidential приводит 300-сильная гибридная силовая установка. Предусмотрены полный привод и полноуправляемое шасси, диаметр колесных дисков составляет 20 дюймов.

Интерьер украшают инкрустированные деревянные панели из темного бука, накладки из пиренейского мрамора и эксклюзивная кожа с лазерной гравировкой. Салон уже существующей одноименной модели спроектировали заново, чтобы сделать из задней части мобильный офис.