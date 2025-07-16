Geely и Zeekr подписали соглашение о тотальном слиянии

Китайский автогигант Geely целиком поглотит дочернюю марку Zeekr, с шильдиком которой выпускаются премиальные электрокары. Они станут внутренней линейкой «Джили», которой на сегодняшний день принадлежит уже около 65% акций «Зикра».

Сделка завершится в четвертом квартале 2025 года

Как сообщает Car News China, в рамках сделки общая стоимость Zeekr оценивается примерно в $6,8 млрд. Бренд лишится самостоятельности, исчезнув с Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE). Миноритарным акционерам предложили выкуп акций по $2,687 либо обмен на ценные бумаги Geely.

Слияние компаний пройдет под знаком объединения активов группы «Джили». Процедура призвана оптимизировать продуктовый портфель, ускорить внедрение инноваций, а также поднять операционную эффективность.

Сделка между упомянтуыми китайскими автопроизводителями должна стать одной из крупнейших внутригрупповых консолидаций года на местном рынке. Пока слияние компаний ждет корпоративного и регуляторного одобрения.