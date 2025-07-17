Аналитики назвали китайские автобренды, которые зарабатывают больше всего денег

Китайские автопроизводители уверенно укрепляют позиции на мировом рынке, а ведущие участники активно вкладываются в развитие технологий. И все это, разумеется, сказывается на их финансовых результатах.

Как сообщает издание CarNewsChina, по итогам первого квартала 2025-го китайские автопроизводители продемонстрировали рекордную прибыльность, обогнав по рентабельности Tesla. Лидером с чистой прибылью в 9,155 млрд юаней, что эквивалентно 1,28 млрд долларов США, стал BYD. Компания активно инвестирует в исследования и разработки: в январе-июне она направила на эти цели 14,223 млрд юаней (что превышает чистую прибыль).

Второе место заняла Geely, чья чистая прибыль составила 5,672 млрд юаней или около 791 млн долларов. Эта компания инвестировала в исследования 3,328 млрд июаней. А замыкает топ-3 концерн SAIC Group с прибылью в 3,023 млрд юаней (примерно 422 миллиона долларов). Объем средств, вложенных в разработки — 3,881 млрд юаней, что, как и у BYD, превышает чистую прибыль.

Среди других известных в России игроков стоит отметить GWM — рентабельность в 17,84% при чистой прибыли 1,751 млрд юаней и инвестициях в 1,906 млрд. Changan заработал 1,353 млрд юаней и потратил 1,501 млрд на технологии. Квартальный результат BAIC — 929 млн юаней чистой прибыли, но скромные затраты на исследования: всего 82 млн.